Восемь улиц Самары останутся без воды 12 августа 2025 года

Во вторник, 12 августа, в Самаре пройдут плановые ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения, сообщили в компании «РКС-Самара».
В связи с этим будет временно прекращена подача холодной воды в ряде жилых домов. Отключения коснутся следующих адресов:
— проспект Ленина, дом 3 и соседние здания;
— улица Аэродромная, дом 29;
— улица Просторная, чётная сторона домов № 22−60, нечётная № 21−65;
— улица М. Сорокина, дом 15;
— улица Артемовская, дома 52 и 54;
— переулок Строителей, дом 19 и соседние дома;
— улица Физкультурная, дом 8;
— улица Металлургическая, дом 94;
— дома на 1-й и 2-й линиях 9-й просеки.
Кроме того, ведётся перекладка канализационной линии на улицах Стрелка реки Самары, Придорожная и Нефтяников.
Возможны также отключения в близлежащих домах. Адреса могут корректироваться в течение дня, поэтому рекомендуется учитывать это при планировании бытовых дел.
