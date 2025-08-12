Ричмонд
Восемь улиц Самары останутся без воды 12 августа 2025 года

Во вторник, 12 августа, в Самаре пройдут плановые ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения, сообщили в компании «РКС-Самара».

В связи с этим будет временно прекращена подача холодной воды в ряде жилых домов. Отключения коснутся следующих адресов:

— проспект Ленина, дом 3 и соседние здания;

— улица Аэродромная, дом 29;

— улица Просторная, чётная сторона домов № 22−60, нечётная № 21−65;

— улица М. Сорокина, дом 15;

— улица Артемовская, дома 52 и 54;

— переулок Строителей, дом 19 и соседние дома;

— улица Физкультурная, дом 8;

— улица Металлургическая, дом 94;

— дома на 1-й и 2-й линиях 9-й просеки.

Кроме того, ведётся перекладка канализационной линии на улицах Стрелка реки Самары, Придорожная и Нефтяников.

Возможны также отключения в близлежащих домах. Адреса могут корректироваться в течение дня, поэтому рекомендуется учитывать это при планировании бытовых дел.

