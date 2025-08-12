Робот-пылесос запер хозяйку в ванной в Подмосковье

По сведениям спасателей, во время уборки автоматизированный прибор задел складной стул в коридоре. Тот упал и перекрыл дверь в ванную, где находилась женщина. Спасатели проникли в помещение через приоткрытое окно и освободили пострадавшую. Медицинской помощи женщине не потребовалось.