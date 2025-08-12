Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Робот-пылесос запер хозяйку в ванной в Подмосковье

Поначалу владелица квартиры не поняла причину блокировки двери. Ощутив резкое ухудшение самочувствия, она вызвала экстренные службы.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Белый робот-пылесос возле стула
Источник: Freepik

В Подмосковье робот-пылесос непреднамеренно заблокировал хозяйку квартиры в ванной. Об этом сообщили РЕН ТВ в пресс-службе поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

По сведениям спасателей, во время уборки автоматизированный прибор задел складной стул в коридоре. Тот упал и перекрыл дверь в ванную, где находилась женщина. Спасатели проникли в помещение через приоткрытое окно и освободили пострадавшую. Медицинской помощи женщине не потребовалось.

Недавно в Башкирии тоже произошел необычный случай спасения: рыбак забыл у водоема кепку и, вернувшись, обнаружил девушку, безуспешно сопротивлявшуюся течению. Мужчина, не раздумывая, спас тонущую и вызвал спецслужбы.