Профессор назвала три ключевых фактора успеха в карьере

Профессор Школы бизнеса в Нью-Йорке Сьюзи Вельш утверждает, что, помимо удачи, карьерный успех строится на трех столпах — PIE: Personal Relationships («личные отношения»), Ideas («идеи») и Execution («исполнительность»). Теорией поделились в издании CNBC.
Второй фактор — идеи. Успешные люди за карьеру имеют хотя бы несколько действительно хороших идей — от масштабных бизнес-моделей до небольших рабочих улучшений, которые экономят время и приносят прибыль.
Кроме того, по мнению Вельш, исполнительность — недооцененный фактор. В пример профессор привела студентку, которая не стремилась к лидерству, но безупречно доводила проекты до конца. Такая репутация способна сделать человека незаменимым в роли операционного директора.