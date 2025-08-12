Ричмонд
Профессор назвала три ключевых фактора успеха в карьере

Важно не соответствовать чужим ожиданиям, а становится лучшей версией себя. PIE-методика позволяет понять, как вы взаимодействуете с людьми, какие идеи способны генерировать и как эффективно можете воплощать их в жизнь.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Сложенные в замок руки с часами лежат на тачпаде макбука
Источник: unsplash.com

Профессор Школы бизнеса в Нью-Йорке Сьюзи Вельш утверждает, что, помимо удачи, карьерный успех строится на трех столпах — PIE: Personal Relationships («личные отношения»), Ideas («идеи») и Execution («исполнительность»). Теорией поделились в издании CNBC.

Вельш считает бесполезным нетворкинг ради нетворкинга и советует вместо этого заводить искренние дружеские связи без ожидания выгоды. Такие связи, по ее словам, могут в нужный момент сыграть ключевую роль.

Второй фактор — идеи. Успешные люди за карьеру имеют хотя бы несколько действительно хороших идей — от масштабных бизнес-моделей до небольших рабочих улучшений, которые экономят время и приносят прибыль.

Кроме того, по мнению Вельш, исполнительность — недооцененный фактор. В пример профессор привела студентку, которая не стремилась к лидерству, но безупречно доводила проекты до конца. Такая репутация способна сделать человека незаменимым в роли операционного директора.