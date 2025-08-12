«Ребенка поместили в учреждение здравоохранения для оформления в детский дом». Белорус сделал ДНК-экспертизу, чтобы вернуть свою восьмилетнюю дочь

Белорус сделал ДНК-экспертизу, чтобы вернуть восьмилетнюю дочь. Подробности привели в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Согласно данным, 36-летний житель Барановичей вместе со своей женой воспитывал семерых детей. Одна из девочек родилась до момента заключения брака. В свидетельства о рождении ребенка была указана фамилия матери, а данных об отце не было.
В ведомстве отметили, что в 2024 году многодетную мать осудили, направив для отбывания наказания в места лишения свободы.
«Ввиду того, что ребенок остался без опеки, девочку поместили в учреждение здравоохранения для дальнейшего оформления в детский дом», — сообщили в ведомстве.
Мужчина, чтобы вернуть дочь и доказать отцовство, обратился в суд. Для проведения родства была назначена судебная генетическая экспертиза. Специалисты смогли подтвердить отцовство мужчины в отношении к восьмилетней девочке.
Ранее в Могилеве 40-летний отец сделал ДНК-экспертизу, чтобы забрать сына из детдома.
Кстати, белорус привел на ДНК-экспертизу шестерых детей, чтобы определить отцовство.
Кроме того, власти заявили о перебоях с холодной водой в Кобрине из-за аварии.