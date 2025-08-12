Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ребенка поместили в учреждение здравоохранения для оформления в детский дом». Белорус сделал ДНК-экспертизу, чтобы вернуть свою восьмилетнюю дочь

Белорус сделал ДНК-экспертизу, чтобы вернуть свою восьмилетнюю дочь.

Источник: Комсомольская правда

Белорус сделал ДНК-экспертизу, чтобы вернуть восьмилетнюю дочь. Подробности привели в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Согласно данным, 36-летний житель Барановичей вместе со своей женой воспитывал семерых детей. Одна из девочек родилась до момента заключения брака. В свидетельства о рождении ребенка была указана фамилия матери, а данных об отце не было.

В ведомстве отметили, что в 2024 году многодетную мать осудили, направив для отбывания наказания в места лишения свободы.

«Ввиду того, что ребенок остался без опеки, девочку поместили в учреждение здравоохранения для дальнейшего оформления в детский дом», — сообщили в ведомстве.

Мужчина, чтобы вернуть дочь и доказать отцовство, обратился в суд. Для проведения родства была назначена судебная генетическая экспертиза. Специалисты смогли подтвердить отцовство мужчины в отношении к восьмилетней девочке.

Ранее в Могилеве 40-летний отец сделал ДНК-экспертизу, чтобы забрать сына из детдома.

Кстати, белорус привел на ДНК-экспертизу шестерых детей, чтобы определить отцовство.

Кроме того, власти заявили о перебоях с холодной водой в Кобрине из-за аварии.