На портале госуслуг Подмосковья заработал добробот

«Очень много жизненных ситуаций, когда человек сталкивается с тем, что он просто не знает, какую услугу ему нужно получить. Именно поэтому мы запустили на региональном портале добробота — виртуального помощника, который “проведет пользователя за руку” по онлайн-услугам. Нужно просто задать ему интересующие вопросы, после чего он уточнит необходимые детали, проанализирует ответы и порекомендует услугу для конкретного случая», — привели в тексте слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник.