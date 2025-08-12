Поисковики из Узбекистана участвуют в военно-исторической экспедиции в России

В Калужской области открылась Международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе». В течение двух недель более 600 активистов из России, Беларуси, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана будут вести поисковые работы в местах гибели советских воинов.
Это один из крупнейших проектов в мире по восстановлению и сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи. За 11 лет работы проекта найдено свыше 2 000 героев Великой Отечественной войны.
В Росмолодежи подчеркнули, что в этом году почти половина членов экспедиции — подростки от 14 до 18 лет.
Участников ждут обучения, дискуссии, экскурсия по местам боевой славы Калужской области и церемония захоронения обнаруженных павших защитников Отечества на воинском мемориале «Подрыв».