В Ростовской области изъяли более 8 тысяч пар контрафактной обуви

Более трех тонн контрафактной обуви изъяли на Дону по решению суда.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовскую область пытались ввезти более 8 тонн обуви, из которых около 3,6 тонны были контрафактом. Нелегальный товар изъяли, возбуждено административное дело, сообщают в Южном таможенном управлении.

Оказалось, декларацию на товар подал специалист внешнеэкономической деятельности, занятый в поставках продукции легкой промышленности и стройматериалов. В документации был оформлен груз мужской и женской обуви общим весом свыше 8 тонн.

При проверке товара специалисты Южной электронной таможни выявили признаки нарушения прав интеллектуальной собственности. При досмотре на подошвах и обуви нашли знак, почти неотличимый от известного иностранного бренда. Экспертиза подтвердила контрафакт.

В итоге было изъято 8,3 тысячи пар обуви весом 3,6 тонны, а также возбуждено административное дело по статье «Незаконное использование товарного знака» (ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ).

Позже Арбитражный суд Ростовской области согласился с доводами таможни, и теперь контрафактная обувь должна перейти в собственность государства. Напомним, за незаконное использование товарного знака юрлицам грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации незаконных товаров.

