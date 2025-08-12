В Ростовской области изъяли более 8 тысяч пар контрафактной обуви

Позже Арбитражный суд Ростовской области согласился с доводами таможни, и теперь контрафактная обувь должна перейти в собственность государства. Напомним, за незаконное использование товарного знака юрлицам грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации незаконных товаров.