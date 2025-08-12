Новый путепровод на северо-востоке Москвы соединит три района города — Собянин

«Строим новый путепровод на северо-востоке Москвы через пути Ярославского направления МЖД. Он соединит три района — Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский. Длина сооружения составит 370 м — от Анадырского до Хибинского проезда. Новый путепровод спроектирован в форме подковы: так мы сохраняем важные объекты — пешеходный мост через железную дорогу, здание поликлиники — объект культурного наследия и храм святителя Макария», — говорится в сообщении.