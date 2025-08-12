Ричмонд
Новый путепровод на северо-востоке Москвы соединит три района города — Собянин

Длина нового путепровода на северо-востоке столицы через пути Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) составит 370 м, он соединит три района города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Источник: Агентство «Москва»

«Строим новый путепровод на северо-востоке Москвы через пути Ярославского направления МЖД. Он соединит три района — Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский. Длина сооружения составит 370 м — от Анадырского до Хибинского проезда. Новый путепровод спроектирован в форме подковы: так мы сохраняем важные объекты — пешеходный мост через железную дорогу, здание поликлиники — объект культурного наследия и храм святителя Макария», — говорится в сообщении.

Также на месте готовят площадку и временные подъездные дороги.

«В результате появится новая связка от Ярославского до Дмитровского шоссе. После завершения всех работ территорию благоустроим и озеленим», — добавил мэр.

