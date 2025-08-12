В Ольхонском районе проходит международный форум «Байкал»

В Ольхонском районе проходит первый день международного форума «Байкал», в этом году его участниками стали 600 человек, которые приехали из 46 регионов России и даже из других стран. Для гостей форума сделали семь площадок: «Туризм», «Предпринимательство», «Молодые политики», «Молодые педагоги», «Экология», «Лидеры муниципальных образований» и «Международные молодежные клубы». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.