В Ольхонском районе проходит международный форум «Байкал»

В Ольхонском районе проходит первый день международного форума «Байкал», в этом году его участниками стали 600 человек, которые приехали из 46 регионов России и даже из других стран. Для гостей форума сделали семь площадок: «Туризм», «Предпринимательство», «Молодые политики», «Молодые педагоги», «Экология», «Лидеры муниципальных образований» и «Международные молодежные клубы». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
— Мы проводим форум «Байкал» в Иркутской области уже в 17-й раз, приглашая молодых лидеров из разных уголков страны и мира. Форум стал площадкой для получения новых знаний, общения с экспертами и обмена опытом, — прокомментировал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
С открытием участников поздравили депутат Государственной думы Сергей Тен, министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова, представители компаний-партнеров, директор форума «Байкал» Александр Манзула.
Участники и выпускники форума «Байкал» разных лет начали мероприятие с исполнения его гимна. Основная часть форума будет посвящена образованию: пройдут лекции, встречи со спикерами, а также дискуссии с представителями власти, бизнеса и организаций. В программу также включены культурные события, такие как день диалога культур, выступления национальных коллективов и мероприятия.
Форум продлится до 15 августа, тогда подведут итоги на каждой площадке и наградят победителей конкурса «Росмолодёжь. Гранты» и областного конкурса социально значимых проектов.