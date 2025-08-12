В России утвердили территории, где участникам обороны дадут статус ветерана

Правительство ссылается на новую редакцию закона «О ветеранах». Согласно документу, военные, силовики и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение ВСУ в Курскую область, получили право на присвоение статуса ветерана боевых действий. Эта норма распространятся и на тех, кто пресекал вооруженные провокации на указанных в списке территориях.