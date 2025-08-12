Ричмонд
В России утвердили территории, где участникам обороны дадут статус ветерана

Правительство утвердило территории, где участникам обороны дадут статус ветерана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Правительство утвердило список территорий, где участники обороны имеют право получить статус ветерана боевых действий.

Речь идет об 11 административно-территориальных образованиях, прилегающих к районам проведения спецоперации и подвергшихся атакам ВСУ.

В перечень вошли:

Белгородская, Брянская и Курская области;Темрюкский район Краснодарского края;Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области;Крым;Севастополь;Анапа, Новороссийск и Геленджик.

Правительство ссылается на новую редакцию закона «О ветеранах». Согласно документу, военные, силовики и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение ВСУ в Курскую область, получили право на присвоение статуса ветерана боевых действий. Эта норма распространятся и на тех, кто пресекал вооруженные провокации на указанных в списке территориях.

В свою очередь, военнослужащие и члены добровольческих формирований, ставшие инвалидами из-за полученных ранений, контузий и увечий, получили право на статус инвалида боевых действий.