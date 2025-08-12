Ранний прием пищи снижает набор веса у людей с риском ожирения

Прием пищи в ранние часы дня помогает снизить набор веса у людей с высоким генетическим риском ожирения. К такому выводу пришли ученые Мадридского университета Комплутенсе. Результаты их исследования опубликовал журнал Medical Press.
В исследовании участвовали 1195 человек с избыточным весом или ожирением в возрасте в среднем 41 года. Все они прошли 16-недельную программу снижения веса в шести клиниках Испании, а затем их результаты отслеживали в течение 12 лет.
Анализ показал: каждый час задержки приема пищи связан с увеличением индекса массы тела (ИМТ) почти на килограмм на квадратный метр и ростом веса на 2,2% спустя 12 лет. Наиболее выраженный эффект наблюдался у участников с высоким генетическим риском ожирения: их ИМТ за каждый час смещения времени еды увеличивался на 2,21 килограмма на квадратный метр. У людей с низким риском такой зависимости не выявлено.
Ученые считают, что более ранний прием пищи может стать элементом персонализированных программ по контролю веса и профилактике ожирения.