Константин Марадишвили официально стал футболистом тольяттинского «Акрона»

25-летний полузащитник перешел из столичного «Локомотива». За него провел 68 матчей. В них забил пять голов и оформил семь ассистов.

25-летний полузащитник перешел из столичного «Локомотива». За него провел 68 матчей. В них забил пять голов и оформил семь ассистов.

«Железнодорожники» напомнили: с декабря 2023 года Константин Марадишвили выступал за «Пари НН» на правах аренды. Всего — пять матчей без результативных действий. Большую часть времени восстанавливался после травм.

При этом есть опыт игры в Лиге Европы: 12 встреч, две голевые и один «горчичник». Также в сезоне 2018−2019 новичок тольяттинцев становился чемпионом Молодежной лиги в составе ЦСКА.

На днях писали, что сегодняшний матч «Акрона» с ЦСКА в Кубке России рассудит Павел Шадыханов.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

