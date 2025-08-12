В восьми школах Воронежской области обнаружены нарушения пожарной безопасности

Прокуратура Кантемировского района выявила нарушения требований пожарной безопасности в восьми местных школах. Материалы были направлены в райсуд для рассмотрения.
Как сообщила пресс-служба суда 11 августа, среди нарушений были:
— огнетушители размещены в труднодоступных местах;
— двери эвакуационных выходов невозможно открыть изнутри без ключа;
— отсутствуют указатели путей эвакуации и знаки пожарной безопасности.
Прокуроры направили в суд исковые заявления с требованием обязать администрации школ привести объекты в соответствие с нормами. Суд принял соответствующее решение.