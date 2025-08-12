Лагерь в Туапсинском округе проверят после отказа принять детей

Родители приобрели путевки у туроператора «Дорогами добра», но компания не перевела деньги лагерю. Администрация лагеря не стала размещать детей и не попыталась урегулировать ситуацию с туроператором.
Детей не пустили на территорию лагеря и не обеспечили им безопасное ожидание автобусов. Теперь муниципальная комиссия, занимающаяся вопросами детского отдыха, проверит лагерь. По поручению Кондратьева, ситуацию контролирует заместитель главы региона Анна Минькова. Правоохранительные органы также оценят действия туроператора, уточнили в пресс-службе оперштаба Кубани.