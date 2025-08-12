Ричмонд
Лагерь в Туапсинском округе проверят после отказа принять детей

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева муниципальная комиссия в Туапсинском районе проверит детский лагерь «Шахтинский текстильщик» в селе Ольгинка. Лагерь отказался принять детей-спортсменов из Краснодара и Выселковского района, потому что туроператор не оплатил их путевки.

Источник: предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Родители приобрели путевки у туроператора «Дорогами добра», но компания не перевела деньги лагерю. Администрация лагеря не стала размещать детей и не попыталась урегулировать ситуацию с туроператором.

Детей не пустили на территорию лагеря и не обеспечили им безопасное ожидание автобусов. Теперь муниципальная комиссия, занимающаяся вопросами детского отдыха, проверит лагерь. По поручению Кондратьева, ситуацию контролирует заместитель главы региона Анна Минькова. Правоохранительные органы также оценят действия туроператора, уточнили в пресс-службе оперштаба Кубани.