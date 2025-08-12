Лагерь в Туапсинском округе проверят после отказа принять детей

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева муниципальная комиссия в Туапсинском районе проверит детский лагерь «Шахтинский текстильщик» в селе Ольгинка. Лагерь отказался принять детей-спортсменов из Краснодара и Выселковского района, потому что туроператор не оплатил их путевки.