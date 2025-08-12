Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые выяснили, что кровь человека тормозит старение кожи

Исследователи из подразделения R&D компании Beiersdorf AG в Германии выяснили, что молодая кровь может улучшать состояние стареющей кожи, но только при участии костного мозга. Работа опубликована в журнале Aging.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik.com

В эксперименте ученые использовали систему с двумя 3D-моделями — кожи и костного мозга, содержащего стволовые клетки. В нее вводили сыворотку крови людей младше 30 и старше 60 лет.

Результаты показали, что при воздействии молодой сыворотки без костного мозга кожа не омолаживалась. Эффект появлялся только тогда, когда костный мозг, получив сигнал от молодой крови, выделял белки, стимулирующие обновление клеток кожи.

Всего было выявлено 55 белков, связанных с возрастом, из которых семь продемонстрировали выраженные омолаживающие свойства: повышали деление клеток, выработку коллагена и улучшали работу митохондрий.

Ученые отмечают, что пока исследование ограничено лабораторными моделями и короткими сроками наблюдения, однако оно может открыть путь к созданию новых средств против старения — от кремов и инъекций до персонализированной терапии на основе компонентов костного мозга.