Ученые выяснили, что кровь человека тормозит старение кожи

В эксперименте ученые использовали систему с двумя 3D-моделями — кожи и костного мозга, содержащего стволовые клетки. В нее вводили сыворотку крови людей младше 30 и старше 60 лет.
Результаты показали, что при воздействии молодой сыворотки без костного мозга кожа не омолаживалась. Эффект появлялся только тогда, когда костный мозг, получив сигнал от молодой крови, выделял белки, стимулирующие обновление клеток кожи.
Всего было выявлено 55 белков, связанных с возрастом, из которых семь продемонстрировали выраженные омолаживающие свойства: повышали деление клеток, выработку коллагена и улучшали работу митохондрий.
Ученые отмечают, что пока исследование ограничено лабораторными моделями и короткими сроками наблюдения, однако оно может открыть путь к созданию новых средств против старения — от кремов и инъекций до персонализированной терапии на основе компонентов костного мозга.