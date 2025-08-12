Глава Минцифры Приморья дал комментарий по ограничениям мобильной связи

Министр рекомендовал для снижения неудобств иметь при себе сумму наличных, которая позволит чувствовать себя уверенно при внезапных отключениях. Он также отметил, что при отключении мобильного интернета мобильные звонки и SMS остаются доступны, а сети Wi-Fi и проводной интернет не подвергаются ограничениям.