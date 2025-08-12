Глава Минцифры Приморья дал комментарий по ограничениям мобильной связи

Министр цифрового развития и связи Приморского края Андрей Клементьев в очередной раз прокомментировал периодическое отключение мобильного интернета. Глава министерства подчеркнул, что отключения затрагивают не только жителей региона, но и всей страны. Как заверяет Клементьев, эти меры принимаются ради обеспечения безопасности населения в условиях специальной военной операции.
Ограничения мобильного интернета заметно влияют на повседневную жизнь, вызывая проблемы с оплатой товаров и проезда в общественном транспорте. Кроме того, это сказывается на работе различных мобильных сервисов, к которым уже давно привыкли россияне.
Министр рекомендовал для снижения неудобств иметь при себе сумму наличных, которая позволит чувствовать себя уверенно при внезапных отключениях. Он также отметил, что при отключении мобильного интернета мобильные звонки и SMS остаются доступны, а сети Wi-Fi и проводной интернет не подвергаются ограничениям.
Клементьев напомнил, что в Приморье работают общественные точки доступа Wi-Fi, их расположение можно найти на специальной карте, разработанной специалистами региона.