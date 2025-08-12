Ричмонд
Названы самые опасные профессии в России и их средние зарплаты

В России составили рейтинг профессий, связанных с наибольшим риском для жизни. По сведениям Росстата, в 2024 году на рабочих местах погибло 1138 человек.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Шахтер в каске с птицей возле губ
Источник: Midjourney

Директор по развитию PRonline Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что лидерами по опасности остаются шахтеры с коэффициентом смертности 0,025 на миллион тонн угля и средней зарплатой около 65 тысяч рублей.

Пожарные имеют показатель 1,9 на 100 тысяч человек и зарабатывают примерно 41 тысячу рублей. Среди рыбаков коэффициент смертности достигает 21,7 при среднем доходе 156 тысяч рублей.

Строители сталкиваются с коэффициентом 4,4 на 100 тысяч человек и получают около 135 тысяч рублей, спасатели — с показателем 1,17 и зарплатой около 48 тысяч рублей. У лесорубов смертность достигает 92,4 на 100 тысяч человек при доходе порядка 104 тысяч рублей. Дальнобойщики имеют коэффициент 3,93 и зарабатывают в среднем 191 тысячу рублей.

Операторы нефтяных платформ работают с показателем 3,3 и получают примерно 70 тысяч рублей. У электромонтеров воздушных линий смертность составляет 4,17 при зарплате около 101 тысячи рублей, у работников по утилизации отходов — 15,4 при доходе порядка 50 тысяч рублей.