Названы самые опасные профессии в России и их средние зарплаты

Строители сталкиваются с коэффициентом 4,4 на 100 тысяч человек и получают около 135 тысяч рублей, спасатели — с показателем 1,17 и зарплатой около 48 тысяч рублей. У лесорубов смертность достигает 92,4 на 100 тысяч человек при доходе порядка 104 тысяч рублей. Дальнобойщики имеют коэффициент 3,93 и зарабатывают в среднем 191 тысячу рублей.