Самарскую область накроет сильнейшая магнитная буря 13 августа

Самару ожидает мощная магнитная буря, которая накроет город 13 августа, сообщают в сервисе my-calend.

Самару ожидает мощная магнитная буря, которая накроет город 13 августа, сообщает сервис my-calend.

Интенсивность магнитных колебаний будет варьироваться от 5 до 6 баллов. В этот день люди с метеочувствительностью могут ощутить ухудшение самочувствия, появление головных болей, обострение хронических заболеваний и резкие изменения артериального давления, — предупреждают специалисты.

Особенно уязвимыми окажутся пенсионеры и беременные женщины. Чтобы минимизировать негативные последствия, жителям Самары рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, отказаться от тяжёлой пищи, алкоголя и курения.

Кроме того, важно контролировать эмоциональное состояние и избегать стрессовых ситуаций.

Рекомендации:

Пейте больше воды, чтобы поддерживать водный баланс.

Принимайте лекарства по назначению, особенно если есть хронические заболевания.

Если почувствовали сильную головную боль или ухудшение самочувствия, лучше отдохнуть и при необходимости обратиться к врачу.

Ограничьте физические нагрузки и избегайте переутомления.

Используйте техники релаксации, например, дыхательные упражнения или медитацию, чтобы снизить стресс.

