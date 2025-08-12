Ещё 22 воронежца пострадали от укусов клещей

2129 жителей Воронежской области обратились за медицинской помощью после укусов клещей с начала сезона. За неделю количество пострадавших выросло на 22 человека. Данными, актуальными на 8 августа, поделились специалисты регионального управления Роспотребнадзора.
По словам санврачей, что заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом на территории области по-прежнему не регистрируется. Прививки делают лишь тем, кто выезжает в эндемичные территории.
На данный момент профилактическую обработку против клещей провели на 1589 га в местах массового отдыха населения.
Воронежцам напоминают, что при присасывании клеща необходимо обращаться в медицинское учреждение.