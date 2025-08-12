В мутной воде. Мэра тонувшего в жутком потопе города судили в доме культуры

А вот оглашение приговора состоялось уже в здании суда. На кадрах видео, опубликованных СУ СК России по Иркутской области, видно, как Юрий Карих, опустив голову, слушает, как судья зачитывает вынесенный вердикт — лишение свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также в течение трёх лет бывшему чиновнику нельзя будет занимать определённые должности. Под стражу осуждённого взяли в зале суда — а вот в отношении соучастников его преступлений расследование ещё продолжается, уточнили в прокуратуре Иркутской области.