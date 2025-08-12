В мутной воде. Мэра тонувшего в жутком потопе города судили в доме культуры

12 августа 2025 года бывший мэр пострадавшего от наводнения в 2019 году города Тулуна в Иркутской области Юрий Карих получил реальный срок за мошенничество с жильём, которое выделяли тем, кто лишился дома из-за потопа. Подробности в материале irk.aif.ru.
Зал едва вместил людей.
На сцене дворца культуры «Прометей» в микрорайоне Угольщиков города Тулуна необычное действо — ни танцев, ни песен. На фоне триколора — стол судьи, друг напротив друга — представители защиты и обвинения. В зале собралось очень много людей — собственно, именно поэтому судебное заседание и проходило здесь. Обычные помещения, в которых вершат правосудие, не вместили бы всех, кто пострадал от незаконных действий бывшего главы города.
А вот оглашение приговора состоялось уже в здании суда. На кадрах видео, опубликованных СУ СК России по Иркутской области, видно, как Юрий Карих, опустив голову, слушает, как судья зачитывает вынесенный вердикт — лишение свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также в течение трёх лет бывшему чиновнику нельзя будет занимать определённые должности. Под стражу осуждённого взяли в зале суда — а вот в отношении соучастников его преступлений расследование ещё продолжается, уточнили в прокуратуре Иркутской области.
Махинации с недвижимостью.
Город Тулун серьёзно пострадал во время наводнения в 2019 году: фактически, его пришлось отстроить заново. Стихия оставила без крыши над головой 11 тысяч людей, 26 жителей города погибли, четверо пропали без вести, вода разрушила сотни домов. Для помощи пострадавшим от потопа выдавали специальные сертификаты, на которые можно было получить жильё в новостройках Тулуна либо в других городах.
В этой мутной воде и были совершены махинации, за которые наказали бывшего мэра Кариха. В 2020 году он включил жильцов 11 домов вне очереди в реестр пострадавших от наводнения в 2019 году. В результате они незаконно получили жильё из госфонда. При этом люди, чьи дома действительно пострадали от подъёма грунтовых вод, так и остались без гарантированной государством поддержки.
Расследуя это дело, правоохранительные органы выявили и другие факты мошенничества. Так, в период с 2014 по 2023 год Юрий Карих не принял мер к расселению 29 семей, проживающих в аварийном здании общежития и нуждающихся в улучшении жилищных условий. А в 2020—2022 годах мэр незаконно завладел муниципальным земельным участком, в результате чего нанёс городу ущерб на более 1,2 миллиона рублей. Затем он незаконно перераспределил земельный участок в пользу собственного сына.
Юрия Кариха задержали в 2023 году, расследование длилось более полутора лет. За это время обвиняемого освободили от должности в связи с утратой доверия — решение об этом принял суд, рассмотрев по обращению прокуратуры эпизод с предоставлением родственнику мэра того самого участка.
«Юрий Карих признал свою вину в полном объёме и до окончания расследования принял меры по возмещению ущерба, причинённого им в результате совершённых преступлений», — рассказали в областной прокуратуре.