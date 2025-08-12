БурСервис и НГУ создадут российскую программу для цифрового поиска углеводородов

«БурСервис» и НГУ разрабатывают отечественный аналог западных геоаналитических систем. Совместный проект направлен на создание программного комплекса для обработки сейсмических данных и цифрового моделирования нефтегазовых месторождений, сообщает пресс-служба БурСервис.
Особенностью разработки станет интеграция современных технологий: платформа использует открытую СУБД PostgreSQL и поддерживает алгоритмы машинного обучения. В отличие от зарубежных аналогов, система изначально адаптирована под требования российских нефтесервисных компаний и совместима с отечественными операционными системами.
Сергей Копунов, руководитель проекта со стороны «БурСервис», подчеркивает: «Наше решение не просто заменяет иностранное ПО — оно учитывает специфику работы с российскими месторождениями». По данным компании, пилотные внедрения запланированы на IV квартал 2025 года.
НГУ обеспечивает научную составляющую проекта, включая разработку математических моделей для интерпретации геофизических данных. Как отмечает директор Передовой инженерной школы Сергей Головин, университет уже имеет успешный опыт создания промышленного ПО для нефтегазовой отрасли.