БурСервис и НГУ создадут российскую программу для цифрового поиска углеводородов

Сергей Копунов, руководитель проекта со стороны «БурСервис», подчеркивает: «Наше решение не просто заменяет иностранное ПО — оно учитывает специфику работы с российскими месторождениями». По данным компании, пилотные внедрения запланированы на IV квартал 2025 года.