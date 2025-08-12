Ортопед объяснил, как помочь спине при сидячей работе

Об этом «Ленте.ру» рассказал директор центра реабилитации МГМУ им. И. М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой.
Регулярное плавание дважды в неделю, отметил он, компенсирует вред от малоподвижного образа жизни. Терновой предупредил, что избыток веса и отсутствие физической активности приводят к ослаблению мышц и развитию болей.
Ортопед подчеркнул, что на здоровье позвоночника влияет качество рабочего стула и матраса. Он напомнил, что восемь из десяти человек испытывают боли в спине, а каждый пятый хотя бы раз сталкивался с болью, из-за которой не мог выйти на работу.