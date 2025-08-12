«Парковочный апокалипсис» накрыл приморское село из-за туристов

Населённый пункт является местом притяжения туристов. Здесь находятся базы отдыха, песчаные пляжи, природные достопримечательности. Но из-за потока туристов, приезжающих в село в основном на личных автомобилях, улицы загромождены хаотичной парковкой, делая затруднительным не только проезд крупногабаритной спецтехники, но и разъезд легковых автомобилей.
Заезжающий в село рейсовый автобус уже не доезжает до остановки, так как нет пространства для маневрирования. Сложности с проездом возникают у водителей мусоровозов, а пожарная машина пробраться через лабиринт припаркованных автомобилей, скорее всего, не сможет вовсе. Ситуация ухудшается по выходным, когда турпоток увеличивается и все дороги села оказываются запаркованными с двух сторон.
По словам местных жителей, в селе нет дорожных знаков, запрещающих или ограничивающих парковку, а надзорные органы проблему игнорируют. А турпоток с каждым годом увеличивается, сельчане опасаются, что проблемы с парковкой рано или поздно приведут к тяжким последствиям.
Наплыв туристов, в том числе из Хабаровского края и других регионов, создаёт проблемы для многих сёл и посёлков на юге Приморья. Например, летом коммунальные службы не успевают вывозить бытовые отходы, количество которых многократно увеличивается за счёт отдыхающих. Проблему местные жители видят именно в плохой работе коммунальщиков, которые не могут наладить локальные системы управления отходами. В посёлке Дунай, например, частоту вывоза мусора в туристический сезон даже понизили до двух раз в месяц. Из-за такой «оптимизации» переполняются как придомовые мусорные контейнеры, так и урны для отходов на пляжах.