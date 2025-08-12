«Парковочный апокалипсис» накрыл приморское село из-за туристов

Наплыв туристов, в том числе из Хабаровского края и других регионов, создаёт проблемы для многих сёл и посёлков на юге Приморья. Например, летом коммунальные службы не успевают вывозить бытовые отходы, количество которых многократно увеличивается за счёт отдыхающих. Проблему местные жители видят именно в плохой работе коммунальщиков, которые не могут наладить локальные системы управления отходами. В посёлке Дунай, например, частоту вывоза мусора в туристический сезон даже понизили до двух раз в месяц. Из-за такой «оптимизации» переполняются как придомовые мусорные контейнеры, так и урны для отходов на пляжах.