В Санкт-Петербурге на 49-м году жизни скончалась актриса РФ Анна Кузнецова

Театральная и киносообщество Санкт-Петербурга понесли утрату — 11 августа ушла из жизни актриса Анна Кузнецова. Информация о её кончине опубликована на авторитетном отраслевом портале kino-teatr.ru.
Выпускница музыкального факультета СПбГАТИ 2003 года, Кузнецова реализовала себя на разных театральных площадках: от Международной оперной антрепризы «Северная Венеция» до экспериментального «Такого театра». Её кинематографическое наследие включает работы в исторической драме «Батальонъ», детективном сериале «Первый отдел» и других заметных проектах российского кино.
На момент смерти актрисе было 48 лет. Официальные источники воздерживаются от комментариев относительно обстоятельств её ухода. Коллеги и поклонники вспоминают Кузнецову как многогранную исполнительницу, одинаково органичную и в музыкальных, и в драматических ролях.