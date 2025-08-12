Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуть в морскую раковину полезно для сна — ученые

Ракушки лечат храп и, хотя метод не заменяет основное лечение апноэ, например, СИПАП-аппарат, он может служить полезным дополнением для снижения симптомов и улучшения общего состояния.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Дыхательная практика с использованием морской раковины шанкх в течение шести месяцев улучшает качество сна и снижает проявления обструктивного апноэ сна (ОАС), утверждают индийские исследователи из Центра кардиологической помощи и научно-исследовательского института Eternal. В исследовании участвовали 30 человек с умеренной степенью апноэ, половина из которых регулярно дышала в раковину по 15 минут пять дней в неделю.

Результаты показали уменьшение дневной сонливости на 34%, снижение количества эпизодов прерывания дыхания в среднем на 4−5 случаев в час, а также повышение уровня кислорода в крови во время сна. Такая практика оказалась эффективнее обычных дыхательных упражнений.

Дутье в шанкх включает глубокий вдох через нос и сильный, продолжительный выдох через плотно сжатые губы в раковину, создавая вибрации и сопротивление воздушному потоку. Это укрепляет мышцы верхних дыхательных путей — горла и мягкого неба — которые у пациентов с апноэ сна склонны спадаться и блокировать дыхание.

Раковины шанкх доступны в продаже как сувениры и могут стать удобным инструментом для регулярных дыхательных упражнений, особенно перед сном.