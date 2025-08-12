Дуть в морскую раковину полезно для сна — ученые

Дыхательная практика с использованием морской раковины шанкх в течение шести месяцев улучшает качество сна и снижает проявления обструктивного апноэ сна (ОАС), утверждают индийские исследователи из Центра кардиологической помощи и научно-исследовательского института Eternal. В исследовании участвовали 30 человек с умеренной степенью апноэ, половина из которых регулярно дышала в раковину по 15 минут пять дней в неделю.
Результаты показали уменьшение дневной сонливости на 34%, снижение количества эпизодов прерывания дыхания в среднем на 4−5 случаев в час, а также повышение уровня кислорода в крови во время сна. Такая практика оказалась эффективнее обычных дыхательных упражнений.
Дутье в шанкх включает глубокий вдох через нос и сильный, продолжительный выдох через плотно сжатые губы в раковину, создавая вибрации и сопротивление воздушному потоку. Это укрепляет мышцы верхних дыхательных путей — горла и мягкого неба — которые у пациентов с апноэ сна склонны спадаться и блокировать дыхание.
Раковины шанкх доступны в продаже как сувениры и могут стать удобным инструментом для регулярных дыхательных упражнений, особенно перед сном.