Дуть в морскую раковину полезно для сна — ученые

Дыхательная практика с использованием морской раковины шанкх в течение шести месяцев улучшает качество сна и снижает проявления обструктивного апноэ сна (ОАС), утверждают индийские исследователи из Центра кардиологической помощи и научно-исследовательского института Eternal. В исследовании участвовали 30 человек с умеренной степенью апноэ, половина из которых регулярно дышала в раковину по 15 минут пять дней в неделю.