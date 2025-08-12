Ричмонд
СК: рабочий погиб из-за обрушения бетонной стены под Кобрином

В Кобринском районе обрушилась бетонная стена — погиб рабочий.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что рабочий погиб из-за обрушения бетонной стены под Кобрином.

Согласно предварительной информации, в понедельник, 11 августа, 49-летний рабочий занимался строительными работами на территории одного из сельскохозяйственных предприятий, находящихся в Кобринском районе.

«В результате обрушения бетонной плиты, рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в ведомстве.

Ранее белорус сделал ДНК-экспертизу, чтобы вернуть свою восьмилетнюю дочь: «Ребенка поместили в учреждение здравоохранения для оформления в детский дом».

Тем временем в Пуховичском районе несовершеннолетний пытался впечатлить друзей и получил удар током: «Залез на высоковольтный столб, при спуске коснулся провода и упал вниз».

Кстати, МИД сделал важное заявление для белорусов о поиске работы за границей.