Самарская телебашня отметит день рождения РТРС 13 августа

13 августа, в день 24-й годовщины образования РТРС, филиал «Самарский ОРТПЦ» включит иллюминацию на телебашне. На медиафасаде появятся логотипы РТРС и ЦЭТВ, а также поздравление «С днем рождения РТРС».
Цифровая телесеть из 135 передающих станций охватывает 99% населения региона, обеспечивая многоканальное телерадиовещание.
В эфире — федеральные цифровые программы, региональные блоки ГТРК «Самара» на каналах «Россия 1», «Россия 24», радиоканале «Радио России» и передачи губернского телеканала на ОТР.
Аналогичные акции пройдут на башнях и мачтах более 40 городов России, включая Благовещенск, Казань, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и другие.
