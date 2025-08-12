Ричмонд
Молодожены из Минусинска сыграли свадьбу в готическом стиле

Пара из Минусинска выбрала необычный стиль для регистрации брака.

Источник: Агентство ЗАГС Красноярского края

Молодожены из Минусинска выбрали для регистрации брака необычный стиль. Алёна и Владислав пришли в ЗАГС в готических нарядах — невеста надела темно-алое платье, венок и черную фату, а жених — черные брюки и рубашку. Образы выбирала девушка, так как она увлекается готикой. Владислав же поддержал любимую.

Молодые люди познакомились в 2021 году в соцсетях. У обоих это была первая любовь. Но вышло так, что из-за недопониманий ребята тихо расстались. Владислав продолжал хранить подаренную Алëной валентинку, а девушка хранила плюшевого лисëнка — подарок Влада.

Возобновили общение они весной 2024 года, когда парень служил в армии. Через несколько месяцев Владислав вернулся домой, а спустя год влюбленные поженились.

«Мы верим, что теперь никогда не расстанемся, а те три года разлуки научили нас ценить друг друга и нашу любовь по-настоящему», — сказали молодожены из Минусинска.