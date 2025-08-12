Молодожены из Минусинска сыграли свадьбу в готическом стиле

Молодожены из Минусинска выбрали для регистрации брака необычный стиль. Алёна и Владислав пришли в ЗАГС в готических нарядах — невеста надела темно-алое платье, венок и черную фату, а жених — черные брюки и рубашку. Образы выбирала девушка, так как она увлекается готикой. Владислав же поддержал любимую.