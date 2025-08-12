В Курске почтили память погибшего экипажа подлодки «Курск»

«Трагедия Курска — это трагедия для всей страны, но для Курска, для Курской области — это трагедия вдвойне. Подлодка была названа в честь нашего города, в честь Курской битвы. Среди погибших семеро курян и почти все они лежат здесь, на нашем центральном мемориале — мемориале “Памяти павших”… Мы помним героев, на территории Курской области их имена увековечены», — сказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн журналистам в ходе памятной церемонии.