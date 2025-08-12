В Курске почтили память погибшего экипажа подлодки «Курск»

КУРСК, 12 авг — РИА Новости. Поминальное богослужение, возложение цветов и венков провели в Курске в 25-ю годовщину гибели экипажа подводной лодки «Курск» на мемориале «Памяти павших», где захоронена часть экипажа, передает корреспондент РИА Новости.
Двенадцатого августа в 25-ю годовщину гибели экипажа подводной лодки «Курск» в память о моряках-подводниках на мемориале «Памяти павших», где захоронена часть экипажа, провели поминальную литию, а также церемонию возложения цветов и венков у памятника экипажу «Курска».
«Трагедия Курска — это трагедия для всей страны, но для Курска, для Курской области — это трагедия вдвойне. Подлодка была названа в честь нашего города, в честь Курской битвы. Среди погибших семеро курян и почти все они лежат здесь, на нашем центральном мемориале — мемориале “Памяти павших”… Мы помним героев, на территории Курской области их имена увековечены», — сказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн журналистам в ходе памятной церемонии.
Двенадцатого августа 2000 года в Баренцевом море погиб атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) К-141 «Курск “- одна из самых современных на тот момент субмарин ВМФ России. “Курск” относился к проекту 949А, главным предназначением которого является борьба с крупными надводными кораблями противника, прежде всего — с авианосцами. Заложенный в марте 1990 года, он был спущен на воду в мае 1994 года и вошел в строй 30 декабря 1994 года.
Гибель лодки, на борту которой находились 118 человек (111 членов экипажа, пять представителей штаба 7-й дивизии подводных лодок Северного флота РФ и два сотрудника предприятия «Дагдизель»), стала самой масштабной катастрофой в истории отечественного подводного флота.