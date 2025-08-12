Минцифры РФ планирует обеспечить устойчивый мобильный интернет при угрозах БПЛА

Минцифры разрабатывает систему устойчивого интернет-доступа в условиях угрозы атак БПЛА. Как сообщает «Коммерсант», ведомство согласовывает механизм, при котором критически важные сервисы останутся доступными через «белые списки».
Для фильтрации трафика планируется использовать технологию DPI (глубокий анализ пакетов). Операторы связи уже разрабатывают собственные решения для работы в новых условиях. Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что техническая схема доступа согласована с операторами.
Система будет требовать ввода капчи и предоставлять доступ только к утверждённым ресурсам: маркетплейсам, сервисам такси и доставки. Иностранные SIM-карты перестанут работать в России в течение первых пяти часов после активации («период охлаждения»).
Как пояснил Александр Кравченко из компании «Флай Дрон», эта мера направлена против БПЛА, использующих мобильный интернет для наведения. Решение вступит в силу после окончательного согласования с профильными ведомствами.