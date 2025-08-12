В РФ разработали новые материалы для ускоренного поглощения углекислого газа

Ученые ИК СО РАН улучшают свойства этих систем. В частности, они исследовали параметр микровязкости — он в числе других может отвечать за скорость поглощения СО2. Для этого они применили передовой метод дейтериевого ядерного магнитного резонанса — способ изучения структуры и молекулярного движения в веществах с помощью электромагнитного излучения. Ученые установили, что внесение ионных жидкостей помогает снизить энергетический барьер вращения молекул. Благодаря этому повышается скорость поглощения углекислого газа — за короткий срок конверсия достигает 100%.