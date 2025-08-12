В Омске запустили аграрный маркетплейс — аналог «Вайлдберриз» для фермеров

В Омске появилась уникальная онлайн-платформа для решения одной из ключевых проблем сельхозпроизводителей — сложностей со сбытом урожая. Новый маркетплейс обеспечивает прозрачность сделок и надежность партнеров, помогая фермерам напрямую находить покупателей своей продукции.
Проект был запущен летом 2025 года, хотя его разработка началась еще в 2023 году. Один из основателей платформы Андрей Бородихин рассказал, что идея создания «Ругрейн» возникла из-за существующих трудностей у фермеров, которые вынуждены полагаться на посредников для продажи своей продукции.
«У фермеров была проблема прямого сбыта товаров проверенным контрагентам. Сейчас процесс выглядит так: фермеры пользуются услугами агентов, которые берут за свою работу значительный процент. Мы создали платформу, где производители могут размещать объявления о продаже своей продукции, не опасаясь недобросовестных участников. На “Ругрейн” действует строгая проверка всех пользователей», — отметил Андрей Бородихин в интервью «РБК Омск».
Сегодня на платформе фермеры могут предложить широкий ассортимент сельхозпродукции: от зерна, овощей, фруктов и орехов до муки, семян и древесины. Первые успешные сделки уже состоялись, подтвердив эффективность работы маркетплейса.
Разработка и запуск проекта потребовали инвестиций в размере около 350 миллионов рублей. Платформа доступна для фермеров по всей России, а в будущем планируется привлечение иностранных участников рынка. Ранее мы писали, что в Омской области случился небывалый урожай лисичек.