В Омске запустили аграрный маркетплейс — аналог «Вайлдберриз» для фермеров

Проект был запущен летом 2025 года, хотя его разработка началась еще в 2023 году. Один из основателей платформы Андрей Бородихин рассказал, что идея создания «Ругрейн» возникла из-за существующих трудностей у фермеров, которые вынуждены полагаться на посредников для продажи своей продукции.