В Госдуме предложили ввести платное школьное образование для иностранцев

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести платное обучение для иностранцев в российских школах, документ доступен в думской электронной базе.
«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 78 федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”, согласно которым иностранные граждане имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования на платной основе за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Также проектом предлагается установить не более трех попыток прохождения на бесплатной основе тестирования на знание русского языка в течение года.
В документах авторы отметили, что увеличение числа детей мигрантов в российских школах приводит к нехватке в них мест, и в 2025 году в школах не хватает более 900 тысяч мест.
По их словам, дефицит мест в школах особенно ощущается в новых и активно застраиваемых районах, некоторые школы набирают десятки первых классов, при этом доля тех, кто учится во вторую смену, растет.
Кроме того, депутаты уточнили, что выросла и нагрузка на учителей, которые вынуждены работать в полтора-два раза больше нормы, а при этом увеличение нагрузки на преподавателя означает необходимость повышения его зарплаты.
Авторы проекта считают, что принятие данной инициативы позволит сэкономить бюджетные средства, которые могут быть направлены в том числе на дополнительные выплаты учителям, а также создать более комфортную образовательную среду для всех участников образовательного процесса, способствовать повышению интереса к изучению русского языка за границей.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в школы детей иностранцев, не знающих государственный язык. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы ключевых комитетов и фракций нижней палаты парламента.
С 1 апреля 2025 года, согласно закону, детям мигрантов требуется сдать тест на знание русского языка для поступления в школу.