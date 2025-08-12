Новосибирцам назвали самые популярные марки б/у авто

По данным «Авито Авто», в июле 2025 года интерес пользователей к автомобилям с пробегом в Новосибирской области вырос на 11,8% по сравнению с июнем.
Наибольшей популярностью пользовались автомобили марок Toyota (24,3%), LADA (12,4%), Nissan (8,5%), Honda (8%) и Mazda (4,1%). Самыми востребованными моделями стали Toyota Corolla (2,9%), Toyota Camry (2%), LADA 2114 Samara (1,7%), а также LADA Priora, LADA 2107 и LADA 4×4 (Нива) (по 1,6%).
Существенно вырос интерес к машинам брендов Mazda (+33,4%), Honda (+28,2%), Mitsubishi (+23,5%) и Toyota (+14,8%). Среди моделей гораздо больше стали интересоваться Honda Fit (+59,6%) и LADA Priora (+47,2%).
Большинство объявлений о продаже пришлось на авто марок Toyota (20,9%), Nissan (9,2%), LADA (8,3%), Honda (7,8%) и Mazda (3,7%). Чаще всего на платформе продавали Toyota Camry (2% от предложения), Toyota Corolla (1,9%), Lexus RX (1,4%), а также Toyota RAV4 и LADA Granta (по 1,3%).
«Мы видим, что рост в России пользовательского интереса происходит на фоне снижения в этом году цен на ряд популярных марок и моделей среди автомобилей с пробегом. Кроме того, в июле вторичный рынок в некоторой степени мог активизироваться на фоне снижения ключевой ставки и изменения условий депозитов», — прокомментировал Андрей Ковалёв, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.