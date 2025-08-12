Новосибирцам назвали самые популярные марки б/у авто

«Мы видим, что рост в России пользовательского интереса происходит на фоне снижения в этом году цен на ряд популярных марок и моделей среди автомобилей с пробегом. Кроме того, в июле вторичный рынок в некоторой степени мог активизироваться на фоне снижения ключевой ставки и изменения условий депозитов», — прокомментировал Андрей Ковалёв, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.