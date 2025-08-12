Ричмонд
Прокуратура проверяет загрязнение Куршского залива

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку информации о возможном загрязнении Куршского залива.

Источник: KaliningradToday

Поводом для проверки стали публикации в интернете, сообщающие о нарушении экологического законодательства.

По данным СМИ, в районе поселка Рыбачий Зеленоградского района зафиксирован факт сброса неочищенных сточных вод непосредственно в акваторию залива. Эта информация вызвала серьезную обеспокоенность надзорного органа. По результатам проверочных мероприятий, если будут выявлены нарушения, прокуратура примет соответствующие меры реагирования. Особое внимание будет уделено защите уникальной экосистемы Куршского залива, имеющего важное природоохранное значение.

Напомним, что Куршский залив является особо охраняемой природной территорией, и любое загрязнение его акватории может нанести серьезный ущерб экосистеме региона.