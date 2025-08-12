Прокуратура проверяет загрязнение Куршского залива

По данным СМИ, в районе поселка Рыбачий Зеленоградского района зафиксирован факт сброса неочищенных сточных вод непосредственно в акваторию залива. Эта информация вызвала серьезную обеспокоенность надзорного органа. По результатам проверочных мероприятий, если будут выявлены нарушения, прокуратура примет соответствующие меры реагирования. Особое внимание будет уделено защите уникальной экосистемы Куршского залива, имеющего важное природоохранное значение.