В Красноярске проверили готовность 57 школ к учебному году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжается приёмка образовательных учреждений перед 1 сентября.

Источник: Соцсети

Комиссия проверила 57 школ, оценив систему безопасности, готовность классов, спортзалов и пищеблоков, а также проведённые ремонты.

В состав комиссий входят представители управления образования, районных администраций, ГИБДД, Росгвардии и МВД. Все выявленные замечания школы должны устранить до начала занятий.

Всего в Красноярске работают 113 школ. В этом году за парты сядут более 148 тысяч учеников, сообщили в мэрии.