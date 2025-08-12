В Красноярске проверили готовность 57 школ к учебному году

Комиссия проверила 57 школ, оценив систему безопасности, готовность классов, спортзалов и пищеблоков, а также проведённые ремонты.
Всего в Красноярске работают 113 школ. В этом году за парты сядут более 148 тысяч учеников, сообщили в мэрии.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжается приёмка образовательных учреждений перед 1 сентября.
Комиссия проверила 57 школ, оценив систему безопасности, готовность классов, спортзалов и пищеблоков, а также проведённые ремонты.
Всего в Красноярске работают 113 школ. В этом году за парты сядут более 148 тысяч учеников, сообщили в мэрии.