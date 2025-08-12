Минтруда Беларуси сказало, когда отцу дадут больничный по уходу за ребенком. Подробности раскрыли в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве пояснили, может ли отец взять больничный по уходу за старшим ребенком, если мать находится в декрете с младшим. В том случае, если старший ребенок заболел и находится дома, то его отцу выдадут лишь справку о временной нетрудоспособности и она будет неоплачиваемая.
В Минтруда перечислили случаи, когда отцу дадут больничный. Это будет сделано, если заболели два ребенка, а мать находится в стационаре с младшим из них; при госпитализации женщины; при болезни старшего ребенка, который вместе с мамой лежит в больнице.
