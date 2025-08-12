Мемориал на площади Славы в Хабаровске обновляют впервые за 50 лет

В Хабаровске продолжается масштабная реконструкция мемориала на площади Славы. Этот объект обновляют впервые за полвека. На мемориале заметили серьезные повреждения — износ ступеней, утрату букв с именами героев и разрушение брусчатки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Специалисты уже провели демонтаж, подготовили основание под полы и начали бетонирование. Одновременно ведутся работы по оштукатуриванию парапетов. Восстанавливают и зеленые зоны вокруг площади. Для облицовки ступеней на хабаровском заводе уже готовы 60 процентов гранитных плит, рассказал руководитель проекта Василий Приходько.
Работы идут в две смены, около 25 человек трудятся каждый день. Контроль за качеством ведется постоянно. Особое внимание уделяется реставрации пилонов с именами героев — специалисты тщательно проверяют каждую надпись и вносят коррективы.
Финальным этапом станет установка современного освещения по периметру мемориала. Реконструкция направлена не только на восстановление изношенных элементов, но и на создание комфортной среды для проведения памятных мероприятий.
По поручению губернатора Дмитрия Демешина подрядчики должны завершить все работы к 28 августа — ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.