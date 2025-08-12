Мемориал на площади Славы в Хабаровске обновляют впервые за 50 лет

Специалисты уже провели демонтаж, подготовили основание под полы и начали бетонирование. Одновременно ведутся работы по оштукатуриванию парапетов. Восстанавливают и зеленые зоны вокруг площади. Для облицовки ступеней на хабаровском заводе уже готовы 60 процентов гранитных плит, рассказал руководитель проекта Василий Приходько.