В Самаре взяли под охрану здание, в котором были губком партии и редакция газеты

Двухэтажная постройка находится в Ленинском районе города на улице Льва Толстого, 26. Приказ появился на сайте областного правительства.

Речь идет о кирпичном Г-образном здании в стиле эклектики. С ноября 1917-го по январь 1918 года там были губком партии и редакция газеты «Приволжская правда», говорится в документах.

Сейчас объект занимает городской департамент образования. Рядом — мэрия и филармония.

Под охрану взяли объемно-пространственную композицию здания, строительные конструкции, декор главного фасада (рустованные простенки, венчающий многопрофильный карниз).

Недавно писали, что в Самаре иногородние застройщики отреставрируют памятники культуры. Среди них — организации из Уральского, Поволжского и Центрального регионов России.

