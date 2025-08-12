В Самаре взяли под охрану здание, в котором были губком партии и редакция газеты

Двухэтажная постройка находится в Ленинском районе города на улице Льва Толстого, 26. Приказ появился на сайте областного правительства.
Речь идет о кирпичном Г-образном здании в стиле эклектики. С ноября 1917-го по январь 1918 года там были губком партии и редакция газеты «Приволжская правда», говорится в документах.
Сейчас объект занимает городской департамент образования. Рядом — мэрия и филармония.
Под охрану взяли объемно-пространственную композицию здания, строительные конструкции, декор главного фасада (рустованные простенки, венчающий многопрофильный карниз).
Недавно писали, что в Самаре иногородние застройщики отреставрируют памятники культуры. Среди них — организации из Уральского, Поволжского и Центрального регионов России.
