Энтузиаст из Китая Шу Чан создал iPadBook — гибрид MacBook Air и iPad Pro

Китайский инженер Шу Чан разработал гибридное устройство iPadBook, сочетающее функциональность MacBook Air и iPad Pro. Об этом сообщил сам создатель в своём блоге.
За основу взят MacBook Air на чипе M1, где штатный экран заменён на 3D-печатный шарнир с магнитным креплением. К нему присоединяется iPad Pro на процессоре M4, выполняющий роль сенсорного дисплея с поддержкой Apple Pencil. При отсоединении планшет автоматически возвращается в стандартный режим работы.
Система позволяет мгновенно переключаться между macOS и iPadOS. Для крепления используется 12 магнитов, обеспечивающих надёжную фиксацию устройств. Внешне конструкция напоминает продукт Apple, а не любительскую модификацию.