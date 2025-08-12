Энтузиаст из Китая Шу Чан создал iPadBook — гибрид MacBook Air и iPad Pro

За основу взят MacBook Air на чипе M1, где штатный экран заменён на 3D-печатный шарнир с магнитным креплением. К нему присоединяется iPad Pro на процессоре M4, выполняющий роль сенсорного дисплея с поддержкой Apple Pencil. При отсоединении планшет автоматически возвращается в стандартный режим работы.