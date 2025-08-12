Ричмонд
Более 300 новых точек Wi-Fi появилось в Нижегородской области

Точки с бесплатным Wi-Fi появляются и в малых населенных пунктах.

334 новых точки появились на карте доступа к общественному Wi-Fi в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Теперь к интернет-сети подключено 6 нижегородских МФЦ и еще три — в Дзержинске. До конца текущего месяца к Wi-Fi обещают подключить МФЦ Выксы и Кстова, а также еще два центра в Нижнем Новгороде.

Ранее на остановках и в общественных местах Дзержинска появилось около 30 новых точек Wi-Fi. Еще почти 300 точек стали доступны в малых населенных пунктах Нижегородской области.