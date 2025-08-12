ЗАГС назвал самые редкие и востребованные имена в Новосибирске

Так, особый интерес у специалистов вызвало имя Валькирия, происходящее из скандинавской мифологии. Среди других необычных имён, зарегистрированных в регионе: Осиё (узбекского происхождения, означает «исцеляющая»), Дамелия (казахское имя, «надежда»), Анисия (греческое имя, переводится как «благотворная») и Фариха (арабское имя, означающее «радость»).