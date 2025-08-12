ЗАГС назвал самые редкие и востребованные имена в Новосибирске

В ЗАГСе Новосибирской области рассказали о предпочтениях родителей при выборе имен для новорожденных девочек. По данным ведомства, наряду с традиционными и популярными именами всё чаще встречаются редкие и самобытные.
Так, особый интерес у специалистов вызвало имя Валькирия, происходящее из скандинавской мифологии. Среди других необычных имён, зарегистрированных в регионе: Осиё (узбекского происхождения, означает «исцеляющая»), Дамелия (казахское имя, «надежда»), Анисия (греческое имя, переводится как «благотворная») и Фариха (арабское имя, означающее «радость»).
В то же время наиболее популярными именами для девочек в первом полугодии 2025 года стали: Ева, София, Анна, Варвара, Виктория, Полина, Мария, Алиса, Александра и Василиса.