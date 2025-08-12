25 лет со дня трагедии: в Севастополе почтили память экипажа АПЛ «Курск»

Митинг-реквием провели у памятника погибшим севастопольским подводникам на кладбище Коммунаров.
«Мы пригласили представителей командования флота, правительства Севастополя, Законодательного собрания и общественных организаций. Также участвуют курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова и кадеты президентского кадетского Нахимовского училища, ученики и учителя школы № 4 им. Астана Кесаева (Герой Советского Союза, участник обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, моряк-подводник — ред.)», — рассказал организатор мероприятия, председатель РОО «Севастопольский совет ветеранов-подводников» Виталий Манторов.
По его словам, памятный митинг здесь проводится ежегодно на протяжении 25 лет со дня трагедии, и «все это делается, во-первых, в память о тех, кто погиб, а, во-вторых — и это самое главное — для подрастающего поколения, которое чтит память своих героев».
Почтить память погибших моряков в этот день пришли их родственники и сослуживцы. В том числе бывшие военнослужащие гарнизона подводников Видяево, откуда подлодка «Курск» ушла в свой последний поход. Среди них Нателла Марущак. Многих ребят с «Курска» она, супруга подводника, знала лично, с одним из них, ракетчиком Юрием Щепетновым, ее муж учился вместе в Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова в Севастополе, рассказала женщина.
«Мы до последнего все тогда надеялись, что их спасут, поднимут… Это все сослуживцы моего мужа. Мы все служили в Видяево в то время, один из них его одноклассник. Мы родом из Севастополя, служили в Мурманской области, а сейчас живем в Питере. Но каждый год стараемся приезжать сюда, где наши родители, и так, чтобы 12 августа попасть на памятные мероприятия. Вспоминаем всех, и кажется, будто совсем недавно все было», — поделилась женщина.
Памятные митинги с возложением цветов также проходят на Братском кладбище на Северной стороне Севастополя и на городском кладбище, на 5-м километре Балаклавского шоссе, где также захоронены севастопольцы — члены экипажа подлодки «Курск».
Атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море, в 175 километрах от Североморска, на глубине 108 метров во время военно-морских учений Северного флота. На тот момент это была одна из самых современных субмарин ВМФ России. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту судна с последующей детонацией имевшегося на судне боезапаса.
В катастрофе погибли все 118 членов экипажа, из них 18 севастопольцев. Севастополь хранит память о них: имена моряков-подводников высечены на плите памятника подводникам-севастопольцам АПРК «Курск», на памятном знаке «Погибшим в трагедиях на море» на Братском кладбище.