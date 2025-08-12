В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с менингококковой инфекцией в России

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ситуация с менингококковой инфекцией в России стабилизирована, за последнюю неделю в стране зарегистрировано всего два случая заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее газета РБК писала, что в России с начала года зафиксировали уже более 1200 случаев менингококковой инфекции, когда за весь прошлый год было не более 600. Специалисты рекомендовали принять в РФ срочные меры в связи с резким ростом заболеваемости, особенно в отношении уязвимых групп населения.
«В настоящее время ситуация с менингококковой инфекцией в Российской Федерации стабилизирована в результате проведения комплекса профилактических мероприятий. За последнюю неделю в стране зарегистрировано всего два случая», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что групповые очаги заболеваемости в течение года в основном регистрировались среди трудовых мигрантов, но благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям, включая вакцинацию, не допущено крупных очагов и широкого распространения инфекции; очаги ликвидированы в максимально возможно короткие сроки.
«Циклические подъемы заболеваемости менингококковой инфекцией в среднем возникают через длительные межэпидемические периоды от 10 до 30 лет. А спорадическая заболеваемость в виде отдельных случаев как у маленьких детей, так и у взрослых наблюдается ежегодно», — добавили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отметили, что самым эффективным методом защиты от менингококковой инфекции является вакцинация, которая проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Кроме того, иммунизация проводится субъектами в рамках региональных календарей профилактически прививок, а также за счет средств работодателей и иных источников финансирования. В настоящее время вакцинация проводится практически во всех субъектах Российской Федерации.
«Риск заболеть также снижается, если соблюдать простые правила личной гигиены, проводить текущие уборки и проветривание помещений, избегать контакта с людьми, имеющими признаки заболевания», — подчеркнули в пресс-службе.
Менингококковая инфекция — это бактериальная инфекция, возбудителем которой является менингококк (Neisseria meningitidis). У многих инфицированных, до 80%, она никак себя не проявляет, у части протекает в виде лёгкой клиники, напоминающей ОРВИ, и только лишь в 1−3% случаев характеризуется генерализованным процессом, протекая в виде менингококкового сепсиса или менингита.