В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с менингококковой инфекцией в России

Ранее газета РБК писала, что в России с начала года зафиксировали уже более 1200 случаев менингококковой инфекции, когда за весь прошлый год было не более 600. Специалисты рекомендовали принять в РФ срочные меры в связи с резким ростом заболеваемости, особенно в отношении уязвимых групп населения.