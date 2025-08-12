Ростовскому зернотрейдеру отказали в аресте российских счетов ЦБ Сирии

Арбитражный суд Москвы принял иск ростовской компании к Центробанку Сирии и государственной зерновой корпорации на 5,6 млрд рублей (71,3 млн долларов). При этом в обеспечительных мерах в отношении ответчика было отказано, сообщает «Город N».
Спор возник после неисполнения обязательств по контрактам на поставку зерна. Сложности появились в декабре 2024 года с падением режима Башара Асада. Политический кризис и смена власти привели к остановке экспорта российского зерна. Вопрос не смогли быстро урегулировать.
В итоге истец подало в суд и попросил арестовать счета сирийского ЦБ в российском банке, но суд счел доводы недостаточными. Также в инстанции указали, что отсутствие ответа на претензии не являются основанием для обеспечительных мер. Более того, отказ от оплаты задолженности может свидетельствовать о правовой позиции ответчика, отличной от позиции истца.
Добавим, ростовский зернотрейдер, который начал судебную тяжбу, был зарегистрирован в 2022 году. За первый неполный год работы компания собрала выручку в 21,5 млрд рублей и вышла в топ-25 крупнейших предприятий региона. По итогам прошлого года оборот составил 36,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 4,4 млрд рублей.
