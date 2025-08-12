Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вернувшийся в Пулково самолет вылетел в Калининград

Вернувшийся в Пулково из-за непогоды самолет «России» вылетел в Калининград.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Один из самолетов, ранее вернувшихся в петербургский аэропорт «Пулково» из-за неблагоприятных погодных условий, уже вылетел по маршруту следования в Калининград, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

«Рейс авиакомпании “Россия” вылетел в Калининград в 10.09 мск», — сказала собеседница агентства.

Ранее во вторник в пресс-службе «Пулково» агентству сообщали, что два самолета, вылетевшие из Санкт-Петербурга в Калининград, возвращаются обратно из-за неблагоприятных погодных условий и отправятся по маршруту после того, как уйдет грозовой фронт.