Вернувшийся в Пулково самолет вылетел в Калининград

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Один из самолетов, ранее вернувшихся в петербургский аэропорт «Пулково» из-за неблагоприятных погодных условий, уже вылетел по маршруту следования в Калининград, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
«Рейс авиакомпании “Россия” вылетел в Калининград в 10.09 мск», — сказала собеседница агентства.
Ранее во вторник в пресс-службе «Пулково» агентству сообщали, что два самолета, вылетевшие из Санкт-Петербурга в Калининград, возвращаются обратно из-за неблагоприятных погодных условий и отправятся по маршруту после того, как уйдет грозовой фронт.