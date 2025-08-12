Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре 17 августа пройдет благотворительный книжный маркет и своп растений

17 августа в Саду наличников состоится благотворительный книжный маркет и «зелёный» своп.

17 августа в Саду наличников состоится благотворительный книжный маркет и «зелёный» своп. Мероприятие (0+) от фестиваля «Том Сойер Фест» пройдет с 15:00 до 18:00.

Посетители смогут купить бумажные книги в хорошем состоянии по цене от 50 до 200 рублей. Все вырученные средства направят на восстановление Дома с часами — самого старого деревянного дома в Самаре.

Также можно будет бесплатно обменяться домашними растениями, горшками и цветочными аксессуарами.

Нераспроданные книги передадут в городские библиотеки и буккроссинг.

Книги для маркета принимают заранее в книжном магазине «Зеленая Дама» (ул. Некрасовская, 63) с 13 по 16 августа.

Кроме того, организаторы просят приносить старые ненужные вещи — ключи, цепочки и прочее — для создания арт-объекта художницей Катей Олениной.

Вход — свободный. Адрес: ул. Чапаевская, 168.

Ранее мы писали, что музей-галерея «Заварка» 15 и 16 августа проведёт экскурсию о военном детстве и лекцию об архитектуре в кино.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.