В Самаре 17 августа пройдет благотворительный книжный маркет и своп растений

17 августа в Саду наличников состоится благотворительный книжный маркет и «зелёный» своп. Мероприятие (0+) от фестиваля «Том Сойер Фест» пройдет с 15:00 до 18:00.
Посетители смогут купить бумажные книги в хорошем состоянии по цене от 50 до 200 рублей. Все вырученные средства направят на восстановление Дома с часами — самого старого деревянного дома в Самаре.
Также можно будет бесплатно обменяться домашними растениями, горшками и цветочными аксессуарами.
Нераспроданные книги передадут в городские библиотеки и буккроссинг.
Книги для маркета принимают заранее в книжном магазине «Зеленая Дама» (ул. Некрасовская, 63) с 13 по 16 августа.
Кроме того, организаторы просят приносить старые ненужные вещи — ключи, цепочки и прочее — для создания арт-объекта художницей Катей Олениной.
Вход — свободный. Адрес: ул. Чапаевская, 168.
