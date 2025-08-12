Хабаровчанин взыскал с оператора связи 15 тысяч рублей за моральный вред

В Хабаровске жителю удалось через суд отменить неправомерно начисленный долг за услуги связи. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.
Мужчина обратился в ведомство после того, как оператор потребовал оплатить около 16 тысяч рублей за услуги, которые фактически не оказывались. По словам заявителя, он не подключал дополнительных опций, ежемесячная плата составляла 1,3 тысячи рублей, однако в счетах фигурировала сумма почти в три раза больше — 3,5 тысячи рублей — которая продолжала расти. Претензия, направленная оператору, результата не дала.
Роспотребнадзор направил запрос в компанию и выяснил, что долг возник из-за ошибки в информационных системах в 2024 году. В феврале 2025-го начисления по лицевому счёту аннулировали, однако перерасчет выполнили только после вмешательства ведомства.
В действиях оператора усмотрели признаки нарушений, ему было вынесено предостережение. Потребитель попросил Роспотребнадзор представлять его интересы в суде.
Суд признал незаконным выставление задолженности и недостоверных сведений в счетах, обязал оператора отменить начисления и выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.