Хабаровчанин взыскал с оператора связи 15 тысяч рублей за моральный вред

Мужчина обратился в ведомство после того, как оператор потребовал оплатить около 16 тысяч рублей за услуги, которые фактически не оказывались. По словам заявителя, он не подключал дополнительных опций, ежемесячная плата составляла 1,3 тысячи рублей, однако в счетах фигурировала сумма почти в три раза больше — 3,5 тысячи рублей — которая продолжала расти. Претензия, направленная оператору, результата не дала.