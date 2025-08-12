Ричмонд
В Красноярском крае полностью ликвидированы лесные пожары

Специалисты Лесопожарного центра Красноярского края сообщили о полной ликвидации всех лесных возгораний на территории региона.

Источник: Freepik

По данным Лесопожарного центра, за последние сутки были ликвидированы шесть лесных пожаров на общей площади 50,2 гектара, что ознаменовало завершение сложного пожароопасного периода.

Несмотря на положительную динамику, специалисты продолжают усиленный мониторинг ситуации. На территории государственного лесного фонда круглосуточно работают оперативные группы, включающие сотрудников Лесопожарного центра, Лесной охраны и местных лесничеств. Особое внимание уделяется восточным и северным районам края, где по-прежнему сохраняется особый противопожарный режим.

Власти напоминают жителям о необходимости строгого соблюдения ограничений, действующих в рамках особого режима: полный запрет на посещение лесов, разведение костров и любые действия с открытым огнём. Нарушителям грозят серьёзные штрафные санкции.