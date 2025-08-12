Иркутск и вьетнамский остров Фукуок свяжет авиасообщение

Рейсы из областного центра на Фукуок запланированы на 10 часов в октябре и в 9:10 с ноября по март. Обратно улететь можно будет в 17:20 в октябре и 16:30 с ноября по март (по местному времени). Перелеты включают техническую остановку в Гуйлине. Стоимость билета в одну сторону составляет от 30 тысяч рублей.