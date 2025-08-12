Ричмонд
Иркутск и вьетнамский остров Фукуок свяжет авиасообщение

Авиакомпания возобновит рейсы с 4 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из Иркутска снова можно будет улететь на остров Фукуок во Вьетнаме. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе перевозчика, иркутская авиакомпания возобновит рейсы с 4 октября.

— В этом месяце прямые полеты будут выполнять по субботам. А с ноября по март из международного аэропорта откроют рейсы по вторникам и субботам, — уточнили в авиакомпании.

Рейсы из областного центра на Фукуок запланированы на 10 часов в октябре и в 9:10 с ноября по март. Обратно улететь можно будет в 17:20 в октябре и 16:30 с ноября по март (по местному времени). Перелеты включают техническую остановку в Гуйлине. Стоимость билета в одну сторону составляет от 30 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что с 1 сентября Иркутск и Горно-Алтайск свяжет прямое авиасообщение.